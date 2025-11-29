Vasco Botelho da Costa não gostou da primeira parte da equipa. Na sala de imprensa, o treinador do Moreirense falou da falta de agressividade da equipa, mas diz que é um jogo para aprender.

Análise ao jogo

Se formos contabilizar as oportunidades nas duas balizas, foi um bom jogo. Do ponto de vista da concentração, estivemos um pouco atrás do Famalicão. Mas também é preciso um espírito forte para ir atrás do resultado, mas foi o primeiro jogo em que estivemos desorganizados. É uma questão de agressividade, de sermos mais fortes nos duelos, e temos de ser mais exigentes. Na segunda parte tivemos melhor, tivemos aproximações com qualidade, mas depois não conseguimos parar a equipa do Famalicão. Acho que foi um bom jogo para tirar elações para o futuro porque se queremos ter resultados positivos contra as equipas que estão na frente, temos de ter mais entrega e não podemos sofrer tantos golos.

Mexidas ao intervalo

Se fosse mexer em função da parte competitiva, tinha de ter tirado mais jogadores. Era uma coisa global, não era o que somos e as mexidas foram do ponto de vista tático. Mais do que termos dificuldades na pressão na primeira parte, não estávamos a conseguir construir. Na segunda parte já foi diferente e quando melhoramos o foco e a concentração, melhoramos.

A I Liga precisas de mais equipas com futebol positivo como estas?

Não me cabe a mim fazer essas análises e o que faço é respeitar todos os treinadores. Todos trabalham para ter sucesso e o nosso trabalho não é fácil. Não vou ser eu a julgar os outros. O Moreirense joga assim porque a estrutura acredita que este é o caminho.