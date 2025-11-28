Vasco Botelho da Costa lançou, esta sexta-feira, a receção ao Famalicão, encontro que abre a tarde de sábado na 12.ª jornada da Liga. O treinador do Moreirense espera um jogo equilibrado, «decidido nos detalhes», entre duas equipas que, garante, sabem bem ao que jogam.

«As duas equipas querem ter bola»

«Não tenho dúvidas de que as duas equipas vão querer vencer e querer ter bola. Faz parte da nossa competência fechar o jogo nos momentos em que não a temos. Vai ser um jogo com uma componente tática enorme, porque as equipas têm identidades bem definidas. Será um jogo decidido nos detalhes».

«Cometer o mínimo de falhas»

«Temos de cometer o mínimo possível de falhas e de explorar as do adversário. É uma equipa com muita qualidade individual, nos que jogam mais e nos que jogam menos, e com um processo de jogo muito difícil de parar, mesmo que não seja o mais complexo da Liga».

Regresso à competição após três semanas

«O jogo é que nos baliza e nos motiva. Queremos muito jogar e dar resposta. Jogamos perante os nossos adeptos e isso dá-nos força».

Continuidade na equipa

«Não acredito muito em revoluções. O nosso foco é o trabalho a médio e longo prazo, para sermos mais versáteis a construir e a pressionar».

Orgulho no título dos sub-17

«Enche-nos de orgulho. É sinal de que muita coisa está a ser muito bem feita no nosso futebol.»