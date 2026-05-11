Declarações de Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em conferência de imprensa, após a derrota por 2-0 frente ao Tondela, esta segunda-feira, 11 de Maio, na 33ª jornada da I Liga.

[Que análise faz ao jogo?]

Mau jogo. Má entrada, má saída. Mau durante, mau no início da primeira parte, mau no início da segunda. Não viemos competir. Sabíamos que íamos jogar contra uma equipa que estava a jogar pela vida, a lutar com tudo aquilo que tinha por cada bola e nós viemos ver o que é que o jogo dava a achar que íamos acabar por ganhar.

Responsabilidade minha que, de alguma forma, não consegui ligar o ‘chip’ certo na equipa. Nem se quer consigo ir à parte tática, onde o Tondela tem melhorado, o Gonçalo [Feio] tem uma ideia interessante, procura jogar.

Com todo o respeito, acho que nós simplesmente não existimos. Nós não competimos. Uma equipa correu mais do que nós, competiu mais do que nós, ganhou mais duelos, estava mais viva e mais focada do que nós.

O jogo está perdido e temos sorte de ter sido só por dois. Quero pedir desculpa aos poucos adeptos que vieram, porque não é esta a nossa imagem.

O jogo de hoje é muito importante para o nosso crescimento, para percebermos que estes momentos da época têm que, se calhar, ser trabalhados de maneira diferente, por parte do treinador e da sua equipa técnica.

O sentimento é de uma enorme tristeza, porque isto não é aquilo que fomos durante a época