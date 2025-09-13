Declarações de Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (3-1) frente ao Rio Ave:

«Sabíamos que ia ser um jogo aberto, com o Rio Ave a querer jogar para ganhar, é uma equipa muito bem apetrechada com bons jogadores. Sem querer tirar mérito à qualidade do Rio Ave, o que torna a primeira parte repartida são situações que tínhamos claramente de controlar e não controlámos. Ofensivamente estávamos a ter alguma chegada, mas faltou alguma intensidade. A segunda parte foi isso que pedimos, ainda que o golo na primeira jogada muda o jogo, sabemos isso. Trabalhamos muito a bola parada, mérito para isso, reflete-se neste tipo de lances. A grande diferença do jogo, da primeira para a segunda parte, foi o extra de intensidade que nos permitiu sermos mais criadores».

[Entradas fortes após o intervalo] «Nesta fase da época, ainda estamos num período de aquisição, todos os momentos onde posso conversar com a equipa, mostrar imagens e fazer correções são importantes. É normal após o intervalo que tenhamos sido fortes. O Cedric Teguia saiu mais cedo porque tinha amarelo, o critério estava apertado, com vários duelos, muito um para um, e não quis arriscar. Momentos em que podemos ajustar os jogadores partem com uma ideia diferente. Este campeonato é feito de pormenores, se o Rio Ave tivesse feito a oportunidade que teve o jogo seria diferente. Mas, nós também tivemos oportunidades. O que estávamos a construir estava a dar muito trabalho e o que o adversário estava a conseguir era facilitado, sem lhes tirar mérito».

[Quatro triunfos em cinco jogos] «Dá confiança e torna o trabalho do treinador mais fácil na passagem da ideia. Quer queiramos, quer não o resultado tem um peso muito grande no olhar para a equipa. Dá muito alento e confiança, mas não quero que seja o resultado a balizar o nosso trabalho e o nosso crescimento. O que me deixa satisfeito é ver que jogo a pós jogo a equipa está a crescer, consegue ter diferentes soluções – nuances táticas – para problemas diferentes que os adversários apresentam, e olhar e sentir que há uma margem de crescimento muito grande. Sinto que ainda nem a meio do caminho chegámos no que é o nosso valor em qualidade de jogo. Acreditamos muito que quanto melhor for o nosso processo mais resultados positivos vamos ter».