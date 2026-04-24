Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica, deste sábado (18h00), a contar para a 31.ª jornada da Liga.

Será preciso repetir a alegria da semana passada

«Vai ser um jogo muito difícil. Vamos passar muito tempo a defender. Temos de ser unidos e solidários. O jogo da semana passada tem de nos dar confiança. Se jogarmos com a alegria e ‘vida’ que mostrámos com o Estoril, vamos ficar mais perto dos bons resultados.»

Ambição de somar pontos

«Propusemo-nos a conseguir bons resultados contra as equipas de cima. Não conseguimos. Tivemos alguns jogos onde não tivemos grande hipótese de competir. Aí falhámos o objetivo. Temos de olhar para os jogos que fizemos contra as melhores equipas do campeonato e tentar somar pontos. Era um prémio justo para o nosso plantel.»

Espera um Benfica motivado

«O Benfica estará motivado, com objetivos em aberto, a jogar em casa, com o estádio cheio, com um plantel recheado de capacidade, com sete dias para preparar o jogo, o que não é muito habitual nas equipas ‘grandes’. Espero um Benfica na ‘máxima força’, que nos vai obrigar a estar atentos.»