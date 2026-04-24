Vasco Botelho da Costa: «O Benfica estará motivado e com objetivos em aberto»
Treinador do Moreirense espera uma formação encarnada na máxima força
Treinador do Moreirense espera uma formação encarnada na máxima força
Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica, deste sábado (18h00), a contar para a 31.ª jornada da Liga.
Será preciso repetir a alegria da semana passada
«Vai ser um jogo muito difícil. Vamos passar muito tempo a defender. Temos de ser unidos e solidários. O jogo da semana passada tem de nos dar confiança. Se jogarmos com a alegria e ‘vida’ que mostrámos com o Estoril, vamos ficar mais perto dos bons resultados.»
Ambição de somar pontos
«Propusemo-nos a conseguir bons resultados contra as equipas de cima. Não conseguimos. Tivemos alguns jogos onde não tivemos grande hipótese de competir. Aí falhámos o objetivo. Temos de olhar para os jogos que fizemos contra as melhores equipas do campeonato e tentar somar pontos. Era um prémio justo para o nosso plantel.»
Espera um Benfica motivado
«O Benfica estará motivado, com objetivos em aberto, a jogar em casa, com o estádio cheio, com um plantel recheado de capacidade, com sete dias para preparar o jogo, o que não é muito habitual nas equipas ‘grandes’. Espero um Benfica na ‘máxima força’, que nos vai obrigar a estar atentos.»