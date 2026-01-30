Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-0) frente ao Vitória. O técnico diz que a sua equipa fez um jogo «fantástico», falhando apenas na «tomada de decisão».

Análise ao jogo

«O Vitória foi melhor a partir do golo. No início da segunda parte não tivemos tanta acutilância, o Vitoria continuou sem ser perigoso. Fizemos um jogo fantástico. O Stjepanovic esteve fantástico esta semana, a trabalhar numa posição que não é a dele, faz um jogo fantástico além do penálti, que não é um erro dele, são erros lá atrás que não devem acontecer. Entrámos por dentro, por fora, o nosso grande pecado foi a tomada de decisão no último momento. Percebemos claramente a estratégia do Luís, passava por forçar a nossa linha defensiva, partindo do princípio da nossa limitação. Controlámos muito bem. Não posso apontar nada à equipa, se calhar aponto mais a mim, fizemos um grande jogo, não estávamos a jogar num estádio qualquer, nem contra uma equipa qualquer, anormalidade é o Vitória estar atrás do Moreirense, ainda há pouco bateu o FC Porto, o Sporting e o Sp. Braga, não é uma equipa qualquer».

ADN do clube é arranjar soluções?

«Costumamos montar a linha de cinco a defender à direita e hoje montámos à esquerda. Optámos por esse ajuste mais simples à esquerda, mas na prática não mudou nada, normalmente é 4x4x2 e quando temos de fechar a cinco é o Travassos que o faz. Fizemos um jogo muito bom com bola e sem bola estivemos bem até ao golo. Temos sido uns campeões, não temos problemas em ir aos duelos, primeira bola e segunda bola. O nosso ADN é sermos versáteis. O Vitória gosta de muito de pressionar e não nos inibimos».

Intactas as aspirações do quinto lugar?

«A aspiração é que o mercado feche, para estabilizar o grupo. O projeto do Moreirense é um projeto em mudança, tivemos muita gente a sair, gente a entrar, que exige a adaptação. As nossas aspirações são simples: 35 pontos. Acabamos este jogo com os mesmos pontos. O meu foco é analisar este jogo e preparar o jogo com o Gil Vicente».