Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate a uma bola frente ao Nacional. O técnico admite que houve alguma sorte na forma como a sua equipa segurou o empate.

Análise ao jogo

«Podíamos ter feito mais, mas não acho que tenha sido falta de vontade. Acabou por faltar pernas. Foi um pouco físico, mas também a qualidade que a equipa do Nacional acabou por colocar, foi um misto das duas coisas. Até aos 60 minutos estivemos bastante bem, o Nacional apareceu muito bem a ligar o jogo nos médios e até contrariar isso tivemos alguns problemas. Fomos controlando o jogo, com boas decisões, fazemos o golo e entrámos muito fortes na segunda parte, a criar oportunidades, mas acabámos por quebrar. Sendo justo, nos últimos quinze minutos, tivemos alguma sorte a terminar com o empate. Acho que o empate se ajusta».

Limitações na equipa

«Temos de olhar para isso do ponto de vista positivo. Não podemos estar aqui a choramingar, não faz parte do nosso ADN. Não jogando uns, entram outros, enquanto tivermos onze para entrar estou tranquilo. Noutras fases da época ficamos tristes por deixar muita gente de fora. Estamos num campeonato em que há uma luta acérrima pela manutenção, tirando os cinco maiores clubes com mais capacidade. A dez jogos do fim atingimos os objetivos num ano em que o Moreirense sofreu uma transformação muito grande. Mesmo assim, conseguimos aliar a essa transformação com qualidade na forma como a equipa se comporta, e ter resultados positivos. Satisfeitos pelos 35 pontos, mas conscientes que ainda temos muito trabalho pela frente».