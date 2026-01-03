Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo sobre o AVS (0-2). O técnico reconhece que a sua equipa «não foi brilhante», mas «no global foi mais competente».

Análise ao jogo

«No global fomos mais competentes, formos sérios, soubemos jogar o jogo que tínhamos de jogar. Não foi um jogo brilhante, mas percebe-se fruto da ausência de competição e por estar no subconsciente que não ganhávamos há algum tempo. Foi mais mérito nosso as aproximações perigosas do AVS, demos algumas situações. O resumo do jogo é muito este, foi um jogo idêntico nas duas partes, tivemos dificuldades em ajusta quando o AVS colocou dois avançados. Estabilizámos, com calma e com tranquilidade conseguimos criar. Vitória importante, sem sofrer golos».

Objetivos

«Já atingimos a manutenção]? Se não atingimos esse objetivo não vale a pena pensar noutro. De que vale pensar à frente, se o futuro está no próximo treino, no jogo com o Tondela. No dia a dia isso não pode interferir, é desviar o foco no que é importante. Temos que olhar para situações em que continuamos a cometer erros, que já cometemos no passado e fomos penalizados. Não fomos perfeitos, se calhar só não fomos penalizados hoje porque o adversário não conseguiu».

Espírito de equipa

«É algo fantástico neste clube, todos têm de fazer um pouco de tudo neste clube, porque não somos muitos, mas somos bons. Não sendo de Moreira, tive de aprender os valores e o espírito, somos uma família no dia a dia».

Estreia de Rodrigo Alonso

«Satisfeito com a estreia. Temos um plantel muito completo e homogéneo, que permite jogar com diversas coisas, com o momento de forma dos jogadores, obriga-os a puxar uns pelos outros, permite jogar com as características dos adversários porque cada jogo é diferente. Temos a nossa identidade e os nossos princípios, mas depois há diferentes características e temos que ter diferentes soluções».