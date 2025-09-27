Declarações de Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (2-1) frente ao Casa Pia:

«A vitória acaba por nos assentar bem. Nos momentos em que tivemos a calma e discernimento para jogar com o critério que queremos fomos perigosos e conseguimos ter oportunidades. Olhar para esta equipa do Casa Pia, está em crescimento, têm algo vincado: estão preparados para aproveitar todo e qualquer erro do adversário. E nós cometemos vários erros, sofremos o primeiro golo de forma algo desligada. É algo para consciencializar e trabalhar sobre isso. É necessário trabalhar a questão mental, a cobrança que o grupo tem, se tivéssemos isso podíamos tornar o jogo mais simples. O que fizemos ofensivamente acaba por ser suficiente para nos aproximar da vitória».

[Baixar das linhas na fase final] «A verdade é que não posso olhar só ao resultado, e não sofremos golo. Tenho de olhar ao processo e o processo fez com que o Casa Pia tivesse oportunidades claras. Não queríamos estar tão baixos, mas acontece devido a múltiplos fatores. Não posso dizer que a equipa estava cansada, não conseguiu dar reposta. Entra um pouco de tudo, a parte mental, temos de trabalhar sobre isso, que vem também com a maturidade da equipa. O Casa Pia já estava com três torres na frente e a jogar direto, tivemos de recuar, é um desafio que temos enquanto equipa, pensar no terceiro golo muito mais do que não sofrer, não queríamos descer tanto, mas isso leva tempo».

[Quatro jogo em casa, quatro vitórias. Significado do quarto lugar?] «Tentamos ao máximo, e é algo que pessoalmente acredito, não serve de nada olhar para a classificação nesta fase. Se sentisse que dentro do grupo a classificação era tema, sem olhar ao processo, ia necessitar mais da minha intervenção. Vem de fora, mas é fácil nesta Liga estar três ou quatro jogos sem vencer. O que nos preocupa neste momento é descansar, tivemos dois jogos muito próximos e agora vamos ter uma viagem difícil à Madeira num ambiente muito próximo. Temos um objetivo, 35 pontos, e estamos a caminhar para lá, o que temos agora não serve de nada».