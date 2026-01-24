Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (1-0) frente ao Santa Clara. O técnico assume que foi necessário ajustar a pressão, considerando que a vitória assenta bem aos seus jogadores.

Análise ao jogo

«Se colocarmos muita expetativa porque, em alguns momentos, o Moreirense foi uma equipa dominadora, estamos a baixar um pouco, mas os adversários conhecem-nos, sabem os espaços que estávamos a explorar. São desafios exigentes que temos, vão cada vez mais à individualidade. Fruto da nossa ideia o coletivo tem sofrido alterações, não só de mercado, mas em termos de forma dos jogadores ou lesões. Foi um jogo bastante equilibrado, fechado e tático. Não entrámos bem, a pressão não funcionou e tivemos de ajustar. A partir do momento em que ajustámos a pressão conseguimos controlar todo o jogo. Jogámos o jogo e conseguimos demonstrar armas e forças num jogo que é o que nós não gostamos de jogar, o Santa Clara leva o jogo para os duelos e para o contacto, e por isso a vitória assenta-nos bem. Os jogadores merecem esta vitória, que dedico aos nossos adeptos, mas principalmente dedicar ao Vasquinho [Vasco Sousa], ontem saiu finalmente do hospital e esperamos que esta nova fase lhe corra bem».

Decisão nas bolas paradas

«Se olharmos para o lance que dá o canto, é um chuto para a frente. É futebol, por isso é que gostamos tanto, é um jogo imprevisível. Temos de ser o mais versáteis possível para dar respostas. O segredo é termos capacidade de crescimento e adaptação aos diferentes problemas que nos vão colocando. São problemas diferentes que precisamos de trabalhar sobre eles. As coisas têm de acontecer para os jogadores poderem passar por esses problemas e aprender. Estamos satisfeitos por esta vitória e por acontecer em momentos em que teoricamente temos tido mais dificuldades. Descansar e preparar o jogo muito difícil de sexta-feira».