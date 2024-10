Declarações de Vasco Matos, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (1-0) frente ao Moreirense:

«Foi claramente, até hoje, o nosso melhor jogo, onde a equipa esteve por cima em todos os momentos do jogo, segurança defensiva, controlo com bola e a criar situações de golo, mas faltou claramente eficácia. Foi daqueles dias em que a bola não queria entrar. Temos de continuar o nosso caminho de forma equilibrada, aceitar e saber lidar com estas situações, o futebol é fértil nestas situações. Mas, este é o caminho, continuar a criar».

[Taça de Portugal em Gondomar também é objetivo?] «Em todos os desafios entrámos para competir, para ganhar, e é com esse intuito que vamos a Gondomar para a Taça. Com o intuito de fortalecer a nossa ideia de jogo, temos de nos desafiar, queremos competir ao máximo para ganhar os jogos, com a nossa identidade que está criada no clube, com valores, queremos ser competitivos e lutar pelo triunfo também na Taça».