Declarações de Vasco Seabra, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate a uma bola frente ao Benfica:

«Sabíamos que íamos enfrentar um adversário forte, que cria dificuldades e precisávamos de estar compactos e sofrer em alguns momentos. Tivemos algumas dificuldades na segunda bola e depois criávamos dificuldades entre linhas. A espaços conseguimos serenar com bola, rodar a bola chegar à frente, fazendo num desses momentos o golo do empate. Na segunda parte tivemos controlo do espaço, mas começámos a sentir intranquilidade no jogo do Benfica e o objetivo era ter critério na saída da bola. Tirando a grande defesa do Pasinato o Benfica não tem mais situações e nós acabámos o jogo com três oportunidades em que podíamos ter conseguido a vitória. Já passou, um ponto amealhado, temos muito ainda a conquistar».

«Queríamos conseguir provocar desconforto na última linha do Benfica, e para isso precisávamos de ter capacidade de também jogar curto. Não conseguimos na primeira parte, por mérito do adversário. Na segunda parte penso que crescemos, porque o Benfica quis pressionar mais à frente e conseguimos explorar espaços diferentes».

[Empate traz confiança?] «Acredito que sim, é um ponto frente a um adversário difícil, conseguimos crescer em termos de qualidade no jogo, estamos felizes com o desempenho da equipa, com a raça e determinação que tivemos. Amealhar pontos é decisivo, vital, e estamos muito satisfeito com isso».