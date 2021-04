Declarações de Vasco Seabra, treinador do Moreirense, na ala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, sobre os momentos de tensão no final do jogo com o FC Porto:

«O jogo foi disputado e intenso. No final, percebo que o clube luta por títulos, existirá frustração. Não aconteceu nada de extraordinário, apenas emoções à flor da pele. São emoções que fazem parte do jogo, nada de extraordinário, apenas reações que amanhã vistas a frio serão avaliadas de outra forma».