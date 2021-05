Declarações de Vasco Seabra, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Estádio Municipal e Braga, após a derrota (2-1) frente ao Sp. Braga:

«Orgulhoso. O treinador sai orgulhoso, com o empate que a equipa fez por merecer. Pela forma como trabalhou, muito intensa e capaz de conseguir anular a qualidade que o Braga tem, por ventura a equipa que mais tempo foi a equipa que melhor futebol praticava, com uma proposta de jogo atraente. Chegar cá e criar sete oportunidades de golo, diz muito do que conseguimos fazer. Penso que foi um jogo muito equilibrado, o Braga com mais posse, por vezes consentida e controlada, mas penso que foi um bom jogo, de qualidade».

[Lance do penálti] «É muito difícil comentar este tipo de lances. Nestes momentos ficamos sempre frustrados, tenho é que falar do jogo e da nossa equipa. Não conquistamos o ponto na tabela, mas conquistamos na dimensão e jogar. Tenho é de valorizar o orgulho que tenho nos jogadores, têm de olhar para nós de forma igual, os nossos jogadores merecem».

[Miguel Oliveira] «Muito satisfeito com o Miguel, com o Kewin, com o Pasinato, com o treinador de guarda-redes. Trabalho excecional do Paulo Lobo, os três guarda-redes são competitivos e ajudam o grupo de trabalho».