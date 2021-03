Declarações do treinador do Moreirense, Vasco Seabra, na sala de imprensa do Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, após o empate ante o Rio Ave (1-1), em jogo da 23.ª jornada da I Liga:

«Penso que é um resultado justo. Não entrámos bem no jogo, tivemos 15 minutos em que não fomos tão agressivos e intensos quanto costumamos ser para podermos pressionar e permitimos que o Rio Ave tivesse mais bola, que estivesse mais instalado no nosso meio-campo defensivo e, através de lance de bola parada, sofremos golo. Depois, o Rio Ave ficou confortável a defender mais baixo, a poder explorar transição.»

«Na segunda parte, penso que fomos mais agressivos e intensos, procurámos mais os espaços nas costas do adversário, procurámos circular para atrair e depois explorar. Também me parece que as oportunidades de golo do Rio Ave voltam a surgir de lances simples da nossa parte, que podiam ter sido resolvidas de outra forma. Na parte final, ainda podia ter caído para nós, mas acaba por ajustar-se pela forma como reagimos ao golo. Valorizar os cinco jogadores que entraram.»

[Boa entrada do Rio Ave e até que ponto a ausência de Fábio Pacheco foi importante em alguns momentos:] «O Fábio é sempre importante. Não vamos negar a importância dele, mas penso que os que entraram a substituir deram um contributo positivo. Ao intervalo, o que pretendemos foi reforçar a capacidade de ter bola, mas que essa bola tivesse também agressividade ofensiva, que fôssemos capazes de fazermos mais roturas, de ameaçarmos mais a última linha do Rio Ave, para a bola entrar na profundidade ou por dentro. A equipa reagiu de forma positiva, procurou chegar à frente para procurar alterar o resultado e as entradas de todos os jogadores acabam por dar uma nova alma à equipa.»

[Seis jornadas sem vitórias em casa:] «Penso que têm sido também coincidências, não estamos desesperados com isso, importante neste campeonato é fazermos pontos. Nos 11 jogos em que estamos cá, conseguimos 17 pontos, a equipa é solidária, entrega-se. Sabemos que é um caminho que vamos conseguir ter. Se conseguirmos ganhar sempre fora, não fico triste, queremos é também invertido para vitórias em casa. É um palco no qual queremos vencer.»