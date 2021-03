Declarações de Vasco Seabra, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a derrota (3-0) frente ao Paços de Ferreira:

«Penso que não entrámos mal no jogo, tivemos dez minutos bons, de jogo dividido, mas depois expusemo-nos num lance de bola direta. Ficámos ansiosos, o Paços acaba por ficar confortável. Em dois lances expusemo-nos e acabamos por pagar caro a fatura. Doeu, custou, estamos tristes com o que aconteceu, mas quero valorizar a equipa pela forma como nunca abandonou o jogo. Na segunda parte conseguimos anular as transições do Paços e criar muito mais, tendo ameaçado marcar. Vamos ter quinze dias para reforçar a nossa ideia, a nossa identidade, porque este grupo tem a sua identidade».

[Falta de lances de finalização] «Teve a ver com o facto de o Paços defender bem, nos últimos dez jogos tinha oito vitórias e dois empates em casa. Tivemos alguma falta de agressividade no momento do cruzamento e da finalização».

[Erros individuais comprometeram o coletivo ou o coletivo levou aos erros individuais?] «Não traduzimos as coisas de forma individual. Sou e serei sempre o responsável pelas coisas que fazem no campo. Não lhes posso apontar nada sobre entrega e dedicação entro de campo. A equipa entregou-se ao jogo, tentou fazer o que pedimos, mas há momentos que acontecem e as decisões não acontecem da melhor forma».

[Pausa importante?] «Aproveitaremos a pausa para reforçar aquilo que é a nossa segurança e confiança, tanto do ponto de vista defensivo como ofensivo, para disputar o último terço do campeonato com maturidade, raça, querer, intensidade, em que vamos ter de ser mais fortes e mais capazes. Vem num bom momento para que possamos recuperar».