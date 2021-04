Declarações de Vasco Seabra, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-0) frente ao Vitória:

«Penso que tivemos uma entrada onde nos faltou agressividade e intensidade, para que fossemos mais fortes na pressão. Apesar de tudo os golos do Vitória acabam por surgir em lances consentidos por nós. Não ficamos satisfeitos, uma coisa é o adversário ter mérito, outra é não provocar tanto. Apesar disso a nossa equipa lutou, tentou chegar à frente, na primeira parte chegou duas vezes à baliza e na segunda parte o Vitória baixou as linhas para transitar ofensivamente. Se marcássemos, e devíamos ter feito, seria mais difícil para o Vitória, vale o facto de conseguirmos ter sido competitivos até ao final. Temos de nos focar nos próximos jogos, não estando satisfeitos com a entrada no jogo, Vitória acaba por fazer dois golos em três oportunidades, e nós em três oportunidades não fizemos nenhum golo».

[Abdu Conté e Filipe Soares fizeram falta?] «Se colocámos outros jogadores é porque confiamos neles. O Filipe e o Abdu são importantes para a equipa, mas já tivemos más entradas em jogo com esses jogadores em campo. Com o acumular de jogos há mais riscos. Os jogadores que entraram fizeram boas partidas».

[Luta pelo sexto lugar] «O que prometemos é lutar por cada jogo com vontade de vencer. Estávamos em sétimo por mérito dos jogadores, nada está garantido, não sabemos quantos pontos são necessários para a manutenção, o que temos de fazer é olhar para os próximos quatro jogos com compromisso de vitória. O nosso objetivo é terminar este ciclo, se possível com quatro vitórias nos quatro jogos».