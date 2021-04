Declarações de Vasco Seabra, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate alcançado (1-1) frente ao Sporting:

«Penso que foi um jogo muito competitivo, o Sporting com mais iniciativa propositada por nós. Entrámos bem no jogo, com capacidade para pressionar. Penso que na organização tivemos sempre o jogo controlado e o Sporting teve mais bola mas teve dificuldades em criar. Faz o primeiro golo no primeiro remate à baliza num lance em que podíamos ter pressionado melhor. Na segunda parte não baixámos e acabamos por ser felizes no final, mas merecido pela forma como a equipa se entrega e se dedica».

«Temos de ter consciência que pressionado o Sporting mais na emoção é difícil controlar a profundidade. Queríamos colocar determinados pontos de pressão para depois ligar para a frente. Recuperámos uma série de bolas, mas não tivemos a melhor decisão. Fomos premiados pela nossa entrega e dedicação. Estou orgulhoso dos meus jogadores».

[Legítimo olhar para os lugares acima?] «A verdade é que temos um grupo de trabalho ambicioso, era impensável para nós chegar ao balneário e não dizer que vamos lutar pelo lugar que está acima de nós. Todos trabalham para entrar no onze. Era impensável olhar para cada jogo sem vontade de o vencer. Sabemos que o campeonato é difícil, jogo a jogo vamos ponderando. Se pudermos ficar mais acima vamos olhar para esses lugares, mas mais importante são os nossos comportamentos».