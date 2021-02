Agora no banco do Moreirense, Vasco Seabra vai reencontrar esta sexta-feira o Boavista, clube no qual iniciou a época. Na antevisão do jogo que abre a 20.ª jornada da Liga, o técnico desvalorizou o conhecimento que tem do adversário.

«Se fosse PlayStation tinha vantagem, porque conseguia comandar os jogadores e já os conhecia. Neste caso conheço os atletas, mas certamente que o treinador do Boavista conhece a nossa equipa. É só mais um jogo. Temos de ter atitude e rigor máximos, porque o adversário é muito difícil», referiu, citado pela agência Lusa.

Vasco Seabra deixou elogios a Jesualdo Ferreira e destacou o empate conseguido pelo Boavista no dérbi com o FC Porto.

«Jogaremos num campo difícil, contra um adversário que tem um bom treinador, experiente, com créditos firmados e que foi sempre uma referência. O último jogo é demonstrativo do que tem vindo a realizar. É uma equipa que tem condições para poder fazer pontos e crescer», acrescentou.

Vasco Seabra não quis entrar em detalhe na análise à evolução do Boavista após a sua saída, mas referiu-se ao mesmo como «um clube de grande dimensão», no qual foi «muito bem tratado».

«Vamos com todo o respeito, ambição e um foco claro em nós. Estou muito orgulhoso do grupo, mas temos tolerância zero para qualquer motivo de tranquilidade», concluiu, a propósito dos últimos resultados (vitórias sobre Famalicão e Farense, e ainda empate com o Benfica).

Steven Vitória e Alex Soares regressam após castigo. Gonçalo Franco, Walterson e Yan foram dados como aptos pelo departamento clínico, mas Pedro Amador, Matheus Silva, Sori Mané, Felipe Pires e Pedro Nuno estão lesionados.