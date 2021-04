O treinador do Moreirense, Vasco Seabra, afirmou esta segunda-feira que o Moreirense tem de elevar-se ao máximo das suas potencialidades para poder voltar às vitórias no campeonato, na deslocação ao Açores, onde vai defrontar o Santa Clara, na 28.ª jornada da I Liga.

«Vamos ter um adversário difícil de contrariar e de bater, mas acreditamos em nós e naquilo que os jogadores são capazes de fazer. Temos de aumentar os níveis de agressividade, intensidade e concentração e estar a 150 por cento das nossas capacidades para sair dos Açores com três pontos», apontou Vasco Seabra, em conferência de imprensa de antevisão.

Os cónegos sofreram uma derrota caseira por 3-2 ante o Tondela na última jornada, elevando para oito as jornadas caseiras sem qualquer vitória com Seabra no comando técnico. Por outro lado, com o atual treinador, o Moreirense leva, fora de casa, cinco vitórias e duas derrotas.

«Sabemos que podemos e temos de fazer melhor e já falámos com os atletas sobre isso. Temos condições para ser mais rigorosos e criteriosos em tudo aquilo que estamos a fazer, de forma a não permitir uma entrada como aquela que tivemos», disse Seabra, recordando o desaire com os beirões.

No lançamento do jogo contra os comandados de Daniel Ramos, Seabra frisou que é preciso ser-se «altamente competente em cada segundo», num duelo que coloca equipas que estão logo atrás do V. Guimarães, de olho no sexto lugar ‘europeu’. O Santa Clara é sétimo com 35 pontos e o Moreirense oitavo, com 34 pontos. O Vitória soma 38.

«O Santa Clara vai lutar por conseguir manter-se na luta pelos objetivos definidos. É uma equipa bem orientada e trabalhada, que assume o jogo, é forte a pressionar e tem qualidade», ilustrou Seabra, admitindo que, com jornadas num espaço de quatro dias, a gestão dos titulares «não pode ser a mesma que é feita de semana a semana. Exemplo disso foi Fábio Pacheco, terceiro atleta com mais minutos, que não saiu do banco frente ao Tondela, falhando pela primeira vez um jogo desta Liga por opção técnica.

Steven Vitória foi expulso ante o Tondela e cumpre castigo. Pedro Amador, Sori Mané, Pedro Nuno e Derik Lacerda estão lesionados.

O Santa Clara-Moreirense joga-se a partir das 15h30 (14h30 nos Açores) de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.