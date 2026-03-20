O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, fez esta sexta-feira a antevisão à receção ao Arouca. O treinador dos cónegos mostrou ambição em voltar às vitórias, naquele que espera ser «um jogo muito aberto, com as duas equipas a querer ganhar», com um Arouca a querer continuar a fuga aos lugares de despromoção. O jogo tem início este sábado, às 15h30, a contar para a 27.ª jornada da Liga.

Elogios ao Arouca e ao trabalho de Vasco Seabra

«O Arouca é uma equipa muito boa, melhorou muito após o mercado [de janeiro], sou amigo do Vasco [Seabra], admiro muito o seu trabalho e é com enorme satisfação que vi um treinador que passou por enormes dificuldades ter a possibilidade e tempo para mostrar o seu trabalho. É um exemplo que tivemos na edição da Liga deste ano.»

Não se espera um Arouca a jogar para o empate

«De todo, até por conhecer bem quem está do lado de lá. Todas as equipas entram para ganhar. Claro que, no decorrer do jogo, às vezes sentimos que estamos muito longe de poder ganhar e mais vale somar [pontos]. Precisando o Arouca mais de pontos, se o jogo estiver muito favorável para nós, podem preferir isso, mas até pela minha experiência, mesmo contra os ‘grandes’, não me lembro de falar no empate.»

As lesões não podem ser desculpa

«Tivemos de nos reinventar um pouco por todas as situações que nos têm acontecido, mas a nossa forma de ver as coisas é o mais possível pela positiva para tentar tirar o melhor dos jogadores que temos à disposição. Vamos à luta com as armas que temos.»