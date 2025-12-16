Vasco Sousa recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento aos adeptos e a todos os que o ajudaram até agora, na sua carreira.

O médio do Moreirense sofreu uma fratura no perónio da perna direita, durante o jogo com o Benfica, e enfrenta agora um período de recuperação. Vasco Sousa fala em superação e refere que está «nesta vida para vencer».

«Porquê? Como é possível? São as perguntas que não saem da minha cabeça em mais um momento difícil. Vou mostrar, mais uma vez, que estou nesta vida para vencer, para me superar e acreditar. Sei que vou conseguir», pode ler-se.

Leia aqui a mensagem de Vasco Sousa:

