Há 19 min
Vasco Sousa: «Vou mostrar que estou nesta vida para vencer...»
Médio sofreu fratura no perónio da perna direita e foi operado esta segunda-feira, com sucesso
Vasco Sousa recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento aos adeptos e a todos os que o ajudaram até agora, na sua carreira.
O médio do Moreirense sofreu uma fratura no perónio da perna direita, durante o jogo com o Benfica, e enfrenta agora um período de recuperação. Vasco Sousa fala em superação e refere que está «nesta vida para vencer».
«Porquê? Como é possível? São as perguntas que não saem da minha cabeça em mais um momento difícil. Vou mostrar, mais uma vez, que estou nesta vida para vencer, para me superar e acreditar. Sei que vou conseguir», pode ler-se.
Leia aqui a mensagem de Vasco Sousa:
