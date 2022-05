À moda antiga.

Foi desta forma que um adepto do Moreirense viveu as emoções da última jornada. Com os olhos postos no relvado e os ouvidos atentos ao que se passava em Tondela, foi captado a sofrer nas bancadas com um rádio, seguindo-se a imagem de outro apoiante dos cónegos, mais jovem, a roer as unhas para controlar o nervosismo.

No final, deu tudo certo, já que o Tondela empatou (2-2), enquanto o Moreirense venceu o Vizela (4-1) e garantiu o bilhete para o play-off, onde vai decidir a permanência na I Liga.

Ora veja: