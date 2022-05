Os filhos de Sérgio Conceição estiveram em Moreira de Cónegos a apoiar o irmão Rodrigo, titular no jogo que ditou a descida de divisão do Moreirense frente ao Desportivo de Chaves.



O lateral-direito, que está cedido pelo FC Porto aos cónegos, foi confortado pelos irmãos Sérgio, Moisés e Francisco. O jogador dos dragões e internacional sub-21 português não conteve as lágrimas pelo insucesso do irmão Rodrigo.



Veja o momento: