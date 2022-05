O Boavista venceu na tarde deste domingo o Moreirense, por 2-1, em Moreira de Cónegos, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Kenji Gorré deu vantagem ao Boavista aos 20 minutos. Já na reta final do jogo, o Moreirense empatou por Rafael Martinsa o minuto 88, mas Petar Musa fez o 1-2 final no minuto seguinte.

Logo após o golo que ditou o resultado final, houve quatro expulsões: Musa, por provocação nos festejos, Paulinho (no banco do Moreirense) e Seba Pérez e do treinador Petit (banco do Boavista).

Com este resultado, o Boavista chega aos 36 pontos e ao 10.º lugar, garantindo matematicamente a permanência. O Moreirense é 16.º e antepenúltimo, com 26 pontos, em zona de play-off de descida, podendo cair para 17.º caso o Tondela pontue na segunda-feira, em Paços de Ferreira.

O treinador do Moreirense, Sá Pinto, descarregou a frustração com murros no banco de suplentes.

O resumo do jogo: