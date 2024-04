O Gil Vicente foi a casa do Moreirense vencer por 1-0, com o único golo do jogo a ser apontado pelo costa-marfinense, Mory Gbane, aos 38 minutos.

Com este resultado, os gilistas (na estreia de Tozé Marreco) conseguiram arrecadar três pontos muito importantes na luta pela manutenção. Quanto ao Moreirense, desceu ao sétimo lugar do campeonato e tem agora 43 pontos.