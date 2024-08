O Moreirense recebeu e venceu o Arouca por 3-1, na segunda jornada da Liga.

Em Moreira de Cónegos, a equipa da casa até entrou a perder no encontro, depois do golo de David Simão, mas chegou ao intervalo na frente, graças ao contributo de Luis Asué e Alan. Já na segunda parte, um belo momento de Madson fechou as contas do encontro, que serviu para a equipa de César Peixoto chegar aos seis pontos no campeonato.

Veja aqui o resumo do jogo entre Moreirense e Arouca: