Moreirense e Nacional empataram este domingo, a um golo, em Moreira de Cónegos, na 31.ª jornada da Liga.

Yan Lincoln abriu o marcador aos 63 minutos, mas Zé Vítor garantiu um ponto para os insulares com um golo aos 80.

As duas equipas têm a permanência praticamente assegurada. O Moreirense é 10.º classificado, com 36 pontos, enquanto o Nacional é 11.º, com 33.