Foi um final de tarde de domingo penoso para o Moreirense e para o treinador Ricardo Sá Pinto, que descarregou momentaneamente a frustração após a derrota por 2-1 ante o Boavista com vários murros no banco de suplentes.

O Moreirense, que está na luta pela permanência no principal campeonato, chegara ao 1-1 no marcador aos 88 minutos, por Rafael Martins, num momento de euforia para os minhotos. Contudo, no minuto seguinte, Petar Musa fez o segundo golo do Boavista, no duelo da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga.

Depois do 1-2 no marcador, houve quatro expulsões, a de Musa por provocação nos festejos e de Seba Pérez e do treinador Petit no banco do Boavista, bem como de Paulinho no banco do Moreirense: os cónegos protestaram alegada falta de Frimpong no início do lance do segundo golo dos visitantes.

Após o apito final, Sá Pinto mostrou-se inconsolável, aos murros no banco e de mãos na cara, tendo sido, pouco depois, consolado pelo adjunto Castro, que tentou dialogar com Sá Pinto a seu lado no banco.