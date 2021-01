Toni Martínez ampliou a vantagem do FC Porto sobre o Moreirense para 2-0, no Estádio do Dragão, com um golo a um minuto do final do jogo.

Um lance aos 89 minutos em o avançado espanhol remata no coração da área. A bola parece sofrer um desvio em D'Alberto antes de entrar na baliza de Mateus.

Veja as imagens do lance: