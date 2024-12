Declarações de Vítor Bruno, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (0-3) sobre o Moreirense:

[Já falou várias vezes em falta de líderes em campo. São jogos como este que podem dar isso?] «Líderes no Porto há dois: o presidente e o treinador, cada um na sua esfera. Dentro do campo é preciso haver referenciais, os jogadores olhar e ver que há vozes de líder em campo sem ser o treinador, que às vezes é difícil. É impossível separar do resultado, a partir do momento em que fizemos o segundo a equipa ficou mais confiante, mas isso leva tempo. Investimos muito no nosso trabalho diário, se há mais lideranças ou menos, elas vão surgindo ao longo do tempo».