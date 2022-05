Declarações de Vítor Campelos, treinador do Desportivo de Chaves, na sala de imprensa do Parque de jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (1-0) saborosa frente ao Moreirense, que garante aos flavienses o regresso ao principal escalão do futebol português:

[Próxima época?] «Quero festejar muito com os jogadores, em Chaves. Amanhã temos um almoço, depois vou fechar-me em casa três ou quatro dias sem telefone e sem nada. Estou mesmo muito desgastado».

[Preparado para a Liga?] «Sinto-me preparado para tudo, já tive uma experiência na Liga e saí quando estava a dois pontos da Liga Europa. Já treino há 23 anos, comecei no distrital em campos de terra e já passei pela Liga dos Campeões da Ásia, se calhar muitas pessoas não sabem. Estou contente, escrevemos uma página bonita na história do Chaves».

[Chaves está dependente de si?] «O Chaves é uma equipa estruturada há algum tempo, sou mais uma peça da máquina. Tenho a certeza que o Chaves já existia antes de eu chegar e vai continuar a existir depois de eu sair. Todos são importantes. Eu sou mais uma peça, se calhar das menos importantes, porque os jogadores é que jogam».

[Importância da subida do Chaves] «O Chaves é mais conotado com as pessoas de Chaves, mas as pessoas de Chaves estão espalhadas pelo país e por todo o mundo. Dou um exemplo, um senhor que tem lá um restaurante, disse que eu fiz de propósito para ir ao play-off porque assim tive mais um dia para servir muito gente. É bom para o comércio, por aqui dá para ver o impacto que esta subida tem. O Chaves e a região de Trás-os-Montes merecem estar na Liga».

[Plantel pronto para a 1.ª Divisão?] «é um jogadores com muitos jogadores com contrato. Como é óbvio, todos os planteis precisam de reajustes. Certamente isso vai acontecer com o Chaves».