O treinador do Vitória de Guimarães diz que a visita ao Santa Clara, para a 23.ª jornada da Liga, foi bem mais difícil de preparar do que o dérbi com o Sp. Braga, da ronda anterior.

«Jogar nas ilhas é sempre difícil. O Santa Clara vem de uma mudança de equipa técnica, o que cria uma dinâmica diferente nos grupos de trabalho, e tem qualidade. Vamos ter dificuldades. Foi muito mais difícil preparar este jogo do que o jogo da semana passada», justifica Moreno, citado pela agência Lusa.

O Vitória é a segunda melhor equipa da segunda volta, com 13 pontos em 15 possíveis (apenas superado pelo Benfica), e o técnico quer dar continuidade a esse registo, depois de um ciclo menos positivo.

O Vitória é a terceira melhor defesa da Liga, com 21 golos sofridos, os mesmos que marcou. Esse é o registo que Moreno gostaria de melhorar.

«Enquanto treinador, gosto de ter uma equipa equilibrada. Gostava de ter este número de golos sofridos, mas muitos mais marcados. Olho para um todo e não só para o processo defensivo. Satisfaz-me este registo defensivo, mas temos de olhar para a outra parte. Se possível, queremos fazer mais golos», afirma.

Questionado sobre a condição física de Bruno Varela, a contas com um problema muscular, o treinador do Vitória deixou a baliza em aberto: «Quarenta e oito horas fazem muita diferença na recuperação de um atleta. Estou muito confortável com os guarda-redes que temos. Encaixam na perfeição no projeto. O Bruno [Varela] está a fazer a melhor época de sempre e é, a meu ver, um atleta de seleção A. O Celton [Biai] tem muito talento e qualidade e o Rafa fez um grande campeonato nacional sub-19 no ano passado.»

O Santa Clara-Vitória está marcado para as 17 horas (locais) de domingo.