O treinador do V. Guimarães, Moreno, sublinhou este sábado que pretende consolidar a vitória conseguida na jornada passada, no D. Afonso Henriques, ante o Santa Clara, pretendendo também melhorias na qualidade de jogo da equipa minhota, que visita o Arouca, no domingo, para a 7.ª ronda da I Liga.

«Vamos tentar consolidar a vitória da semana passada e melhorar a qualidade de jogo. Esperemos que o último resultado nos possa dar tranquilidade para o jogo», referiu, na conferência de imprensa de antevisão.

Moreno realçou que «as expetativas são boas», após uma «semana de trabalho que correu bem», mas avisou que a formação da serra da Freita tem um plantel com um «núcleo duro» formado por elementos como Arsénio, Basso e Quaresma e uma equipa técnica «muito competente», liderada por Armando Evangelista, seu antigo treinador, pelo que espera «dificuldades».

«Não conseguimos controlar o que o Arouca vai apresentar. Queremos assumir desde o primeiro minuto que queremos ganhar o jogo, mas de forma muito equilibrada. Se quisermos ganhar nos primeiros dez minutos, podemo-nos desequilibrar. Se ficarmos em desvantagem, pode ser mais difícil recuperar», frisou, na antevisão ao desafio marcado para as 15h30 de domingo, em Arouca.

O treinador comentou ainda a chamada de André Amaro à seleção nacional de sub-21, a par dos também vitorianos Zé Carlos e Celton Biai, tendo vincado que o desempenho do central neste início de época, quase sempre a titular, é fruto de «um trabalho meritório» de vários técnicos da formação.

O Arouca-V. Guimarães joga-se a partir das 15h30 de domingo e tem arbitragem de Fábio Veríssimo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.