O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, reconheceu este domingo que a sua equipa vem de um jogo que deixou «marcas», mas que «já há pouco a fazer» quanto à derrota por 3-2 em Braga, no dérbi minhoto, que ditou a eliminação da Taça de Portugal, com três golos sofridos que ditaram uma reviravolta em cinco minutos, na passada quarta-feira.

«Vimos de um jogo que deixa marcas, mas já há muito pouco a fazer. Fizemo-los perceber que somos competitivos se pusermos em campo a nossa qualidade técnica e tática. Cada um deve fazer o luto do jogo de quarta-feira da maneira que entender, mas não quero qualquer desconfiança face ao que se passou. Não há desconfiança, há certeza da nossa qualidade», disse, na projeção à visita ao Gil Vicente, em jogo agendado para as 21h15 de segunda-feira, relativo à 16.ª jornada da I Liga.

«Falámos muito, passámos horas a conversar entre a equipa técnica. Já disse que era mais preocupante se a equipa não criasse oportunidades, mas os adeptos do Vitória já não querem ouvir isso. Querem o Vitória a ganhar. É para isso que trabalhamos. Somos os primeiros a reconhecer que não temos sido constantes. Queremos ser equilibrados», afirmou Moreno, assumindo-se como «responsável» pelos erros em campo e elogiando o profissionalismo dos seus atletas.

«Os nossos atletas não são os melhores jogadores do mundo, mas são dos melhores profissionais do campeonato. A partir do momento em que não ganham, sou eu o responsável», referiu, perspetivando o Gil Vicente na fase «mais estável» da época, com três vitórias nos últimos cinco jogos oficiais.

O Vitória, sexto classificado com 24 pontos, visita o Gil Vicente, 16.º com 12 pontos. Fábio Veríssimo é o árbitro do encontro, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.