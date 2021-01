John Mortimore morreu esta terça-feira, aos 86 anos, anunciou o Chelsea.

O inglês nascido em Farnborough, perto de Southampton, tornou-se um nome mítico do Benfica, clube que treinou durante cinco temporadas, em dois períodos diferentes: primeiro entre 76 e 79, depois entre 85 e 87.

Foi campeão duas vezes no Benfica, em 76-77 e na última época na Luz, 86-87. Para além disso ainda ganhou a Taça de Portugal em 85-86 e 86-87, despedindo-se do clube como uma dobradinha, portanto.

A carreira de John Mortimore fica, de resto, muito ligada ao Chelsea, clube que representou durante dez temporadas como jogador. Após uma década como médio defensivo do clube londrino, reformou-se aos 31 anos no Queens Park Rangers, para se dedicar à carreira de treinador, que começou em 1971 na Grécia, no Ethnikos Piraeus, passou pelo Porsmouth, pelo Betis, pelo Belenenses e pelo Southampton, mas teve os momentos mais altos no Benfica.