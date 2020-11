Vítor Oliveira é um homem de muitos clubes, mas é acima de tudo um homem do Leixões, de quem nunca escondeu ser adepto fervoroso, ele que nasceu em Matosinhos e viveu sempre muito a cidade piscatória.

Ora por isso o Leixões entrou este sábado de luto, em memória do falecido treinador de futebol.

«O Leixões ficou muito mais pobre. Faleceu Vítor Oliveira, ex-treinador, dirigente e futebolista do Leixões, vítima de um ataque cardíaco. Neste momento de profunda dor para o Leixões, enviamos as mais sentidas condolências à família de Vítor Oliveira.»

De resto, também o presidente do Leixões, Paulo Lopo, recorreu às redes sociais para manifestar toda a dor neste momento, revelando ainda que tinha convidado o técnico para ser diretor geral do clube e que este pediu uns dias para pensar.

«A vida não vale mesmo nada. Esteve ontem no Leixões a gravar o programa O meu balneário. Tinha sido convidado pelo André Castro e pelo Jorge Moreira para assumir a direção geral do futebol do Leixões. Ficou de dar uma resposta segunda-feira, não foi a tempo. O Leixões está de luto no dia do seu aniversário. Matosinhos perdeu um dos maiores símbolos e o futebol português perdeu um dos melhores, se não o melhor de todos», escreveu nas redes sociais.