O guarda-redes Mouhamed Mbaye evoluiu para treino condicionado e está mais perto da recuperação no FC Porto, que prepara a receção ao Sporting, da 21.ª jornada da I Liga (sábado, 20h30).

Mbaye esteve ao longo das últimas semanas em trabalho de ginásio e tratamento a lesão, tendo agora evoluído na reabilitação, a qual está praticamente feita para Iván Marcano. O central espanhol continua em treino integrado condicionado e está quase em pleno às ordens de Sérgio Conceição.

O FC Porto volta a treinar às 10h30 de quinta-feira, no Olival, naquele que é o dia de antevéspera do clássico.

Os dragões, segundos classificados com 44 pontos, partem para jogo com dez pontos de desvantagem para o Sporting, que lidera, com 54 pontos.