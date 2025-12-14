Declarações do treinador do Benfica, José Mourinho, na sala de imprensa, após a vitória por 4-0 ante o Moreirense, em jogo da 14.ª jornada da Liga:

Rodrigo Rêgo entrou e Aursnes ficou em zonas mais interiores. O que viu ao intervalo para fazer a alteração:

«A nossa equipa está sólida com o Barreiro naquela posição. Teve de sair por lesão, conseguiu o sacrifício de ficar em campo até ao intervalo para não queimar um período de substituição. A situação do Barreiro é perigosa, foi à minha frente e temi que fosse importante. Mas foi importante o suficiente para sair. Depois, tinha duas opções: passava o Sudakov para o meio e meia logo um ala, mas mudava a organização, ou trazia o Aursnes que é parecido com o Barreiro a saltar a pressionar, junta-se bem ao atacante. Depois, na ala, era o Rêgo que tínhamos. Vou dando mostras de confiança aos miúdos e eles vão correspondendo.»

Ainda a lesão de Barreiro:

«Neste momento, não sei detalhes. Eu pedi-lhe para aguentar, ao intervalo o doutor e ele disseram que aquilo ia começar a inchar e não ia dar e que tinha de ser substituído. Se calhar em Faro não, mas penso que no fim de semana sim. Não é nada de extraordinário.»