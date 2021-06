Sérgio Conceição e o FC Porto foram multados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido à falta de comparência do técnico à zona de entrevistas rápidas após três jogos da Liga.

O CD da FPF decidiu, no âmbito de um processo disciplinar, multar o treinador em 310 euros argumentando com o «incumprimento de deveres quanto a transmissões televisivas e radiofónicas» nos jogos do FC Porto frente ao Farense, Rio Ave e Belenenses SAD.

Já o clube, no mesmo processo, foi multado em 8.110 euros por «incumprimento dos deveres de organização».