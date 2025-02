A visita ao estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, rendeu um ponto ao Vitória de Guimarães (1-1), mas também uma fatura pesada no que a multas diz respeito. Só pelo comportamento dos seus adeptos, a SAD vimaranense terá de desembolsar 3.285 euros.

Já o treinador dos vitorianos, Luís Freire, foi suspenso por um jogo e multado em 2.142 euros pela expulsão de que foi alvo, na sequência dos protestos pelo golo anulado a Nelson Oliveira, ao minuto 57.

De acordo com o relatório elaborado pelo árbitro do jogo, António Nobre, o técnico «saiu deliberadamente da área técnica para protestar uma decisão da equipa de arbitragem, pisando a linha lateral e gesticulando de braços no ar», sendo esse o motivo para o cartão vermelho exibido a Luís Freire.

O treinador do Vitória acabaria por se desculpar junto da equipa da arbitragem, após o encontro, mas não evitou a sanção aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF.

Por seu lado, o FC Porto também foi notificado para pagar um total de 6.018 euros em multas pelo comportamento dos adeptos, 5.100 dos quais pelo «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos» nas bancadas do Dragão.

Juntando as coimas aplicadas pelos cartões amarelos exibidos ao longo da partida, a fatura final ascendeu a 11.750 euros no encontro que fechou a 23.ª jornada do campeonato.

Duelo minhoto origina processos disciplinares

Nota ainda para abertura, pelo Conselho de Disciplina da FPF, de um processo disciplinar às SAD do Vitória de Guimarães e do Sp. Braga por factos ocorridos no duelo entre ambos (0-0), no dia 16 de fevereiro, a contar para a 22.ª jornada da Liga.