FC Porto, Sporting e Benfica vão pagar quase trinta mil euros em multas segundo as deliberações do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, quase todas relacionadas com o mau comportamento dos adeptos nos jogos da última jornada da Liga, com destaque para um adepto do Sporting que foi apanhado de «forma ostensiva» a urinar na bancada no jogo em Moreira de Cónegos.

Um mapa de castigos que começa com uma adenda à ronda anterior, neste caso, na receção do FC Porto ao Casa Pia, com o clube do Dragão a ser multado em 1.275 euros devido à exibição de uma «tarja com dimensões superiores à legalmente permitida» por parte de «alguns adeptos casuais do FC Porto, onde se lia «Porto Em Agonia VB Sem Categoria». Além da exibição da tarja, os referidos adeptos recusaram-se depois entregar a respetiva tarja.

Já em relação à visita do FC Porto a Famalicão, o clube visitante foi multado em 1.834 euros devido ao «atraso de três minutos» no início do jogo, sem que o clube do Dragão «tenha indicado ou justificado tal ocorrência».

Além do atraso, o FC Porto voltou também a ser multado pelo comportamento incorreto dos adeptos, neste caso, em 1.020 euros, com o registo de insultos dirigidos ao guarda-redes do Famalicão, à equipa de arbitragem comandada por Luís Godinho e também ao treinador Vítor Bruno.

O Benfica também foi multado em 1.224 euros por um atraso no reinício do jogo frente ao Vitória de Guimarães, mas a fatura mais pesada também está relacionada com o comportamento dos adeptos, com uma multa de 9.560 euros, mais uma vez, pelo recurso a pirotecnia.

A multa mais pesada foi, no entanto, entregue ao Sporting, neste caso de 10.200 euros, também relacionada com o mau comportamento dos adeptos, num relatório que menciona o «arremesso de um «artefacto flashligth» para o retângulo de jogo que, apesar de não ter atingido ninguém, obrigou à interrupção do jogo.

Além disso, o clube de Alvalade tem ainda outra multa de 3.190 euros relacionada com artefactos pirotécnicos, tanto no exterior do recinto, mas já dentro do anel de segurança, como nas bancadas, com o registo de rebentamento de petardos e potes de fumo.

O Sporting foi também multado em 1.020 euros pelo comportamento incorreto do público, com referência a insultos dirigidos ao guarda-redes do Moreirense, Kewin Silva, além de um adepto, identificado com as cores dos leões, ter «urinado na bancada, junto ao poste da iluminação do recinto, fazendo-o de forma ostensiva e visível para os adeptos presentes naquela bancada».