Sporting e FC Porto vão pagar milhares de euros pelo comportamento dos adeptos nos respetivos jogos da 23.ª jornada da Liga, frente a Estoril e Moreirense.

No caso dos leões, a SAD verde e branca vai pagar uma multa de 5.100 euros pelos vários engenhos pirotécnicos que lançaram nas bancadas frente à partida com os estorilistas.

Já os dragões pagam 1.020 euros pelo arremesso de uma moeda de um euro para o relvado do estádio do Moreirense e por cânticos ofensivos contra o técnico Sá Pinto e os jogadores dos cónegos e contra o Benfica.

Pagam ainda 1.910 euros também pela utilização de artefactos pirotécnicos – curiosamente, o Moreirense paga 700 euros pelo mesmo motivo, uma vez que esta situação ocorreu no seu estádio.

O FC Porto vai ainda pagar 2.040 euros por se ter atrasado quatro minutos para o início da segunda parte, conforme descrito no relatório do árbitro. No total, os azuis e brancos pagam em multa 4.970 euros.