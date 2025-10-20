Yassir Zabiri é um dos grandes nomes do Mundial Sub-20, ganho por Marrocos na madrugada desta segunda-feira. A seleção africana bateu a Argentina por 2-0 na final e os dois golos foram marcados pelo avançado do Famalicão.

Zabiri, que soma apenas nove jogos pela equipa portuguesa, foi eleito o Bola de Prata da competição, apenas atrás do colega Othmane Maamma, extremo do Watford, que foi considerado pelos observadores da FIFA como o jogador mais valioso da competição.

Com cinco golos marcados, Zabiri podia ainda ter ganho a Bota de Ouro, para melhor marcador, mas os critérios impediram-no. Isto porque outros três jogadores tinham marcado o mesmo número de golos - Benjamin Cremaschi, dos Estados Unidos, que ficou em primeiro; Néiser Villarreal, da Colômbia, em segundo; e Lucas Michal, de França, em terceiro.

Contudo, Cremaschi, ex-colega de Messi no Inter Miami, fez duas assistências; Néiser Villarreal uma e Lucas Michal nenhuma, mas jogou menos minutos do que Zabiri. Assim sendo, o francês ficou com a Bota de Bronze.