A FIGURA: Murillo

O extremo venezuelano não fez um jogo extraordinário frente ao Belenenses. Até andou um pouco desligado durante parte da partida. Mas foi absolutamente decisivo quando apareceu. Abriu o jogo a assistir Pedro Augusto para o 1-0 e marcou ele o segundo do Tondela, após assistência de Salvador Agra.

O MOMENTO: golo de Murillo (65m)

O Belenenses entrara na segunda parte com mais atitude do que mostrara na primeira parte, ainda que sem ameaçar muito. Murillo acabou com a reação. Finalizou o que ele havia começado, ao assistir para o 1-0, marcando após assistência de Agra.

OUTROS DESTAQUES

João Pedro

O médio é um jogador cada vez mais determinante no Tondela. Defende, recupera, gere bem os tempos, sabe quando atacar e quando temporizar. É o cérebro do jogo da equipa de Pako Ayesterán simplifica todo o jogo beirão, como e jogasse com os amigos no jardim. Grande exibição diante do Belenenses.

Salvador Agra

O Tondela atacou sobretudo pela esquerda, muito graças ao dinamismo que Agra deu ao jogo. Tentou o golo em mais do que uma ocasião, mas foi na assistência perfeita para Murillo que deixou a marca mais vincada na partida.

Eduardo Quaresma

Mais de um mês depois, o jovem central emprestado pelo Sporting voltou a ser titular no Tondela. Perante o possante Ndour, que caiu sobre ele muitas vezes, percebeu rapidamente que teria de jogar em antecipação e teve por isso um jogo tranquilo. Foi ele quem recuperou a bola no lance que deu o 1-0.

Safira

O brasileiro foi sempre o jogador mais perigoso do Belenenses e aquele que mais perto esteve de marcar. Viu todas as tentativas negadas por Trigueira.