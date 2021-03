Figura: Murillo

Foi o maior destaque do encontro. Vertiginoso, foi um cabo dos trabalhos para a defesa açoriana. Se a postura do Tondela para o encontro passou por manter a cautela defensiva, também é certo que a equipa de Viseu nunca perdeu os olhos da baliza contrária, e isso muito deve-se a Murillo, que, sempre que conseguiu, levou a equipa às costas para a frente de ataque.

Momento: um golo nos últimos segundos

Toda a gente já previa a vitória do Tondela. Não só faltavam poucos segundos para o fim do encontro, como o Santa Clara estava reduzido a nove jogadores. Até que, após uma bola bombardeada para a área, Yohan Tavares colocou a bola na própria baliza. Foi a explosão de alegria nos açorianos. Um golo que veio dar alguma justiça ao resultado final face àquilo que se passou ao longo dos 90 minutos.

OUTROS DESTAQUES

González

O autor do golo do Tondela fez um jogo esforçado e nunca deixou de dar trabalho à equipa adversária. Uma referência na área, que não se inibiu de vir atrás buscar jogo. Sempre dinâmico na frente de ataque, formou com um Murillo uma dupla perigosíssima.

Carlos Júnior

Não esteve, nem pouco mais ou menos, no seu melhor, mas foi o elemento mais regular da equipa açoriana. Batalhou, muitas vezes sozinho, para procurar criar perigo à baliza do Tondela – e conseguiu. Jogo esforçado do brasileiro.