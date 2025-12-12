A receção do Nacional ao Tondela, da 14.ª jornada da Liga de futebol, que estava inicialmente prevista para sábado, foi reagendada para segunda-feira, a partir das 17:30, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Em comunicado, o organismo deu conta da nova data e horário do jogo a disputar-se no Funchal. Isto porque o mau tempo precipitou o cancelamento de diversas partidas e chegadas no Aeroporto Internacional da Madeira, onde os beirões deveriam ter aterrado.

Além da partida entre Nacional e Tondela, o programa do derradeiro dia da 14.ª ronda da prova integra as receções do Sp. Braga, quinto classificado, ao Santa Clara, 11.º, que começa às 18:45, e do líder isolado FC Porto ao Estrela da Amadora, 13.º, às 20:45.

Sob arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa, o Nacional, 14.º, com 12 pontos, vai enfrentar o Tondela, no 16.º e antepenúltimo lugar, de acesso ao play-off de manutenção, com nove, num encontro marcado para o Estádio da Madeira, no Funchal.