Gustavo Garcia, defesa do Nacional, anteviu o embate com o Benfica, para a 25.ª jornada da Liga, e assumiu que a equipa madeirense quer vingar a derrota (2-0) sofrida na primeira volta diante das águias, na Choupana.

«Já demos início ao nosso trabalho e tenho a certeza que vai ser um grande jogo. Encaramos (o Benfica) com a mesma mentalidade que temos encarado os outros adversários e contra o Benfica não vai ser diferente, o Nacional tem sempre de entrar para ganhar», começou por dizer.

«Queremos fazer diferente do que foi feito na Choupana [derrota por 2-0] quando jogamos contra eles (Benfica). Vamos trabalhar com o treinador, que vai passar-nos os mínimos detalhes para errarmos menos, melhorarmos o nosso passe, o nosso jogo e também o que temos vindo a fazer bem», garantiu.

O Benfica, primeiro classificado com os mesmos pontos que o rival Sporting (53), recebe o Nacional, 12.º com 26 pontos, no Estádio da Luz, este sábado, às 18h.

De recordar que as águias têm um jogo a menos, devido ao adiamento da partida com o Gil Vicente referente à 24.º jornada, a realizar dia 28 de março.