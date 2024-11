O treinador do Nacional, Tiago Margarido, assegurou esta sexta-feira que a sua equipa vai «assumir o favoritismo» perante uma «formação bastante competente» como é o Boavista, no duelo da 12.ª jornada da Liga portuguesa, marcado para sábado.

Na antevisão ao encontro, Tiago Margarido reconheceu que, no adversário, há semelhanças com o Nacional, tendo ainda falado dos aspetos trabalhados e melhorados na paragem competitiva de três semanas que os insulares tiveram.

«O Boavista faz lembrar muito a nossa equipa. Também temos esse espírito de arranjar sempre soluções e não nos debruçarmos nos problemas que temos pela frente. É uma equipa com jogadores internacionais e muita experiência de Liga. O grupo sabia que tínhamos aspetos a melhorar e trabalhámos muito sobre os mesmos. Como era do senso comum que tínhamos de ter uma melhoria, os jogadores empenharam-se ao limite e, a meu ver, foram três semanas muito positivas», afirmou o treinador, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Sobre as recentes declarações do presidente Rui Alves, que prometeu mexidas no plantel durante o mês de janeiro, Tiago Margarido disse que este «não é o momento oportuno» e apontou o foco para os seis jogos que faltam até ao fim do ano civil.

«Logicamente, tanto no Nacional, como em qualquer equipa da Liga, quando abrir o mercado de inverno vai haver retificações. E o que vamos precisar é de acrescentar características diferentes. Mas, até lá, temos seis jogos pela frente. Quando esse período chegar, e assim o exigir, nós abordaremos esse assunto a fundo», sublinhou Tiago Margarido, apelando aos adeptos que «comparecerem em massa para este jogo, tal como fizeram contra o Santa Clara e o Farense, em que tornaram o ambiente muito favorável». «Eles sabem perfeitamente a preponderância que podem ter no jogo», notou, lembrando os dois jogos que ditaram as duas vitórias até ao momento no campeonato, ambas por 2-0.

O avançado Dyego Sousa é baixa para este jogo, devido a lesão. O médio Miguel Baeza enfrenta, disse Tiago Margarido, uma paragem de «longa duração», depois de ter sido submetido a uma «cirurgia no joelho».

O Nacional, 17.º classificado com oito pontos, os mesmos do 16.º, o Arouca, recebe o Boavista, 14.º classificado com nove pontos, em jogo agendado para as 18 horas de sábado, no Estádio da Madeira e que tem Iancu Vasilica como árbitro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.