O Nacional deslocou-se a Rio Maior, num estádio muito despido, para conquistar a primeira vitória na Liga. O Casa Pia, que não têm conseguido mostrar a boa imagem deixada da época passada, viu-se cinzento para conseguir responder a uma boa primeira parte dos «Insulares».

A formação madeirense entrou melhor na partida. Com mais bola e a chegar mais perto da área adversária. A equipa de João Pereira, por sua vez, sentia dificuldades em sair do meio-campo defensivo.

Resposta pedia-se dos casapianos e a realidade é que cresceram no jogo, o suficiente para igualar a partida. A posse de bola equilibrou-se e o jogo tornou-se mais dividido. No entanto, o golo madeirense acabou mesmo por surgir.

Numa jogada de contra-ataque, Léo Santos procurou a profundidade de Paulinho Bóia. Surge um corte incompleto da defesa do Casa Pia e o brasileiro esfregou as mãos: isolado perante Sequeira, o avançado apenas teve de escolher o lado para inaugurar o marcador.

Os insulares não se contentaram e dilataram a vantagem ainda antes do intervalo. Liziero atirou uma bola muito longa. Mérito para José Gomes que acreditou quando parecia que a mesma ultrapassaria a linha de fundo. Foi ainda a tempo de cruzar para o golo de cabeça de Jesús Ramírez.

As equipas recolheram, assim, para os balneários com o Nacional a vencer por 2-0. Ao intervalo, esperava-se mudanças de João Pereira e foi isso que o técnico fez. Realizou logo três substituições com a ambição de ainda discutir a partida.

No segundo tempo o Nacional procurou manter a vantagem e o Casa Pia precisou de correr atrás do prejuízo. Os casapianos tiveram, efetivamente, mais bola, mas não conseguiram protagonizar boas oportunidades de fazer golo.

Foram, na sua larga maioria, apenas remates de longa distância para defesas seguras de Lucas França. Sem mais golos até ao apito final, o Nacional registou a primeira vitória da Liga, já o Casa Pia continua sem convencer.

Figura da partida: Paulinho Bóia (Nacional)

Inaugurou o marcador da partida com um belo golo e teve ainda mais uma oportunidade de bisar na partida já nos minutos finais. Foi figura de destaque do ataque do Nacional e através da profundidade deu opções viáveis aos insulares durante a partida.

Momento da partida: Golo de Paulinho Bóia

Foi certamente decisivo. Surgiu num momento em que o Casa Pia estava a crescer no jogo. O golo deu a confiança para o Nacional fazer o segundo minutos mais tarde. O resultado ficou decidido ao intervalo, e este golo foi certamente o motor para isso.

Positivo: Resposta do Nacional

Depois de uma derrota pesada frente ao Sporting, havia expectativa sobre a resposta do Nacional nesta quarta jornada. Apresentou-se confiante, com e sem bola, e acabou por garantir os primeiros três pontos da temporada de forma justa.











